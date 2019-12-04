Son Dakika Haberleri: Ceren'in katilini ablası görmüş (5)
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Ceren'in katilini ablası görmüş (5)

6 saat önce

VALİLİK: ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

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VALİLİK: ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili Ordu Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir" denildi.Açıklamada, "Ö.A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.


Ceren Özdemir, Ordu Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:04 Kaynak: DHA
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