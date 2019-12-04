Ceren'in katilini ablası görmüş (6)

VALİ YAVUZ: ZANLININ 12 AYRI SUÇTAN SABIKASI VAR

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren Özdemir'in katil zanlısının yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ordu Emniyetini başarılı çalışmasından dolayı tebrik eden Vali Yavuz, zanlının 12 ayrı suçtan sabıkası bulunduğunu belirterek, emniyet personelinin suçlunun yakalanması ile ilgili yürüttüğü çalışmalardan da detaylar verdi. Olay yeri ve çevredeki tüm kamera kayıtlarının titizlikle incelendiğini, teknik ve analizlerin ardından suçlunun hem kimliğinin saptandığını, hem de yakalanmasının sağlandığını ifade eden Vali Yavuz, şunları söyledi:

"Ceren evladımızı bir katil maalesef aramızdan aldı. Gerçekten üzüntümüzü tarif edecek bir cümle bulmak mümkün değil. Özellikle gencecik bir evladımızı, üniversite öğrencimizi kaybetmenin derin bir üzüntü ve acısı içindeyiz. Öncelikle Ceren kardeşime, evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayın meydana geldiği 19.40 saatinden itibaren, dün geceden itibaren emniyet birimlerimiz, benim bizatihi koordinemde çok yoğun bir mesai harcamıştır. Başta istihbarat birimlerimiz ve diğer birimlerimiz olmak üzere yoğun bir çalışma yapmış, tüm kamera, teknik ve analiz çalışmaları detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve zanlının eşgaline ulaşılmış ve yapılan çalışmalar neticesinde de 15.45 sularında, otogar civarında yakalanmıştır. Yakalandığı esnada üzerinde suç aleti ile birlikte yakalanmıştır ve bu esnada polislerimize direnmiş ve hafif şekilde iki polis memurumuz da yaralanmıştır. Ama polislerimiz çok şükür, sağlık durumları iyi herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır" dedi.

'KATİL ZANLISI SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİR'

Zanlının suçunu itiraf ettiğini de anlatan Vali Yavuz, "Yapılan mülakatta katil zanlısı suçunu itiraf etmiştir. ve olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylemiştir, beyan etmiştir. Bu kişi 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etmek suretiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir. Aranan bir şahıstır. Daha önce de çok sayıda suç kaydı mevcuttur. Olay çok yönlü şekilde tarafımızdan incelenmekte, araştırılmakta, takip edilmektedir. Dolayısıyla henüz olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması için başta Emniyet Müdürümüz, güvenlik birimlerimiz, adli makamlarla işbirliği yaparak neticelendireceklerdir. Tekrar bir kez daha ifade etmem gerekir ki, özellikle Ordulu kardeşlerimizin bu konu üzerindeki hassasiyeti takdirle karşılaşacak düzeydedir. Bizlere de yardımcı olmuşlardır. Özellikle Ordulu kardeşlerimizin bize göstermiş olduğu güvene ve emniyet güçlerimize göstermiş oldukları yardım ve duyarlılık için ayrıca teşekkürü bir borç olarak ifade ediyorum ve buradan bir kez daha güvenlik birimlerimizin bu hızlı ve etkin çalışması neticesinde faailin ele geçmesi de elbette acımızı hafifletmiştir. Bunu açıkça söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Ümit ederim böylesi acılar bir daha yaşamayalım, şiddetin her türlüsünü kime karşı yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin karşısında duralım. Bütün dileğimiz temennimiz budur" diye konuştu.