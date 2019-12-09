CEREN'İN KATİLİNİ YAKALATAN ESNAF ÖLECEĞİMİ BİLSEM YİNE TAKİP EDERDİM

Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (3)

KATİLİ YAKALATAN ESNAFA PLAKET: ÖLECEĞİMİ BİLSEM YİNE TAKİP EDERDİM

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'in katili cezaevi firarisi Özgür Arduç'u, sokakta takip edip, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı, o anları anlattı. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten esnaf Alpay Taşçı, "Katil ifadesinde beni kastedip, onu takip ettiğini söylemiş. Bu bilgiyi sonradan öğrendim. Beni dahi öldüreceğini söylemiş. Öleceğimi bilsem de onu yine de takip ederdim. O an korkmayarak, takibimi kesmedim. Ara sıra arkasına dönüp bakıyordu. Ben yine de peşinden gittim. Durumu polisi bildirmiştim, telefonum açıktı ve polisle irtibat halindeydim. Polislere katili yakalattım. Bu olaydan ötürü çok üzgünüm" dedi.

Kentte cep telefonu işyeri sahibi esnaf Alpay Taşçı'ya, Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası'nca da plaket verildi. Ceren'in kabrini ziyaret ettiğini söyleyen Taşçı, "Böyle bir şeyle anılmak istemezdim. Herkes arayıp tebrik ediyor. Keşke Ceren hayatta olsaydı. Bu plaketi onun adına aldım. Dün de Ceren'in kabrini ziyaret ederek, ona dua ettim" diye konuştu.