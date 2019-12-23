Ceren'in katilinin duruşması ertelendi. Sanığın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 20 Ocak saat 10.30'da bırakılmasına karar verildi. - ORDU
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23.12.2019 19:28:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceren'in katilinin duruşması ertelendi. - Son Dakika