Ceren'in katilinin istinaf başvurusu reddedildi - Son Dakika

Ceren'in katilinin istinaf başvurusu reddedildi

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak ölümüne neden olan ve 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, istinaf başvurusu reddedildi.

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak ölümüne neden olan ve 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, istinaf başvurusu reddedildi.

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Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i doğum gününe 3 gün kala, 3 Aralık 2019 tarihinde evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan katil Özgür Arduç'un, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı, 'eksik inceleme yapıldığı' gerekçesiyle yaptığı istinaf başvurusu reddedildi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi katil Arduç'un yargılamasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.


Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, Özgür Arduç'un, Ceren Özdemir'i "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini belirtti. Bu kararın hem sanık müdafi, hem de katılma talebi bulunan ancak katılma talebi reddedilen barolar tarafından istinafa gönderildiğini hatırlatan Poyraz, "Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tüm yapılan istinaf başvurularını inceledi. Verdiği kararda, yerel mahkemenin verdiği kararın doğru olduğunu ve istinaf başvurularının esastan reddedilmesi gerektiğine dair karar verdi. İstinaf mahkemesi yaptığı incelemede, tüm istinaf nedenlerinin yerinde olmadığını, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğuna karar vererek, istinat taleplerini esastan reddetti. İstinaf mahkemesi, 'yerel mahkemenin verdiği doğrudur' dedi. Karar kesinleşmiş değil bu kararın bir de temiz aşaması var, görüp bekleyeceğiz" dedi. - ORDU

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceren'in katilinin istinaf başvurusu reddedildi - Son Dakika
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