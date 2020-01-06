Ceren'in mezar taşındaki sözleri duygulandırdı - Son Dakika

Ceren'in mezar taşındaki sözleri duygulandırdı

ORDU'da, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'e (20) ailesince, granit mezar yaptırıldı. Ceren'in ölümünden önce sosyal medyada paylaştığı sözlerin, fotoğrafının da yer aldığı mezar taşına işlenmesi, görenleri hüzne boğdu.

Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in kabri, ailesi tarafından yaptırıldı. Ceren'in, Ulubey ilçesine bağlı Kumanlar Mahallesi Mahalle Mezarlığı'ndaki mezarı granit mermerle çevrildi. Mezar taşının ön yüzüne Ceren'in annesi ve babasının adının yanı sıra fotoğrafı da konuldu. Mezar taşının arka yüzüne ise Ceren'in sosyal medya hesabından paylaştığı şu sözlere yer verildi:

'Sınırlarımın ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanları geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim ve bu öz sevginin ötesinde nihayet, kim olduğumun meselesi"

Ceren'e ait sözlerin mezar taşına işlenmesi, görenlere duygusal anlar yaşattı

Acılı baba Yılmaz Özdemir, sosyal medya hesabından, "Prensesimin istirahatgahını geçireceği mekanı Allah'ın izniyle hazır" yorumuyla, yaptırdıkları kızının mezarına ait fotoğrafları paylaştı.

OLAY

Ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren Özdemir, evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kamu davası açılmıştı. Katil zanlısını Arduç geçen 23 Aralık'taki ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.