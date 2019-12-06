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CEREN'İN MEZARI BAŞINDA HÜZÜNLÜ ANMA

6 saat önce

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (2)Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, doğum gününde, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı.

CEREN'İN MEZARI BAŞINDA HÜZÜNLÜ ANMA, System.String[]

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (2)

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, doğum gününde, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı. Ceren'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir ile çok sayıda arkadaşı, Ceren Özdemir'in mezarına çiçek bıraktı. Anmada gözyaşlarına boğulan anne Gülfer Özdemir, "Yavrum, katil seni mi seçti? Senin yerinde keşke ben olsaydım. Yavrum sen kimseyi kırmazdın, nasıl kıydılar sana? Canım kızım sensiz ben ne yaparım?" diyerek ağıt yaktı. Acılı annenin ağıtı, Ceren'in kabri başındakilerin yüreğini dağladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu),


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
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