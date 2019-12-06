Son Dakika › Güncel › Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-1 - Son Dakika
Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-1
6 saat önce
Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-1.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:57 Kaynak: DHA
Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-1
Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi