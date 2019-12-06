Son Dakika Haberleri: Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-2
Son Dakika Güncel Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-2 - Son Dakika

Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-2

6 saat önce

Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-2.

Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-2

Ceren'in okulunda anma töreni, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:13 Kaynak: DHA
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