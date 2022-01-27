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Ceren'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın iadesine tepki - Son Dakika

Ceren'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın iadesine tepki

27.01.2022 11:53
Ceren'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın iadesine tepki

ANKARA'da, Çankaya Üniversitesi'nde derste kendisini kopya çekerken yakalayan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafında onanan Hasan İsmail Hikmet'in (23) suçta kullandığı tabanca, mahkeme...

ANKARA'da, Çankaya Üniversitesi'nde derste kendisini kopya çekerken yakalayan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafında onanan Hasan İsmail Hikmet'in (23) suçta kullandığı tabanca, mahkeme kararıyla ruhsat sahibi babası emekli polis Ömer Hikmet'e iade edildi. Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, karara tepki gösterdi. Hukukçular da silahın teslim edilmesinin vicdanları zedeleyen bir karar olduğunu söyledi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim yapılmazken sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verildi. Karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi ve ardından Yargıtay, tarafından da onandı.

TABANCA İADE EDİLDİAnkara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi, verilen kararın kesinleşmesinin ardından Ceren Damar Şenel'in öldürülmesinde kullanılan Hasan İsmail Hikmet'in babası Ömer Hikmet'e ait emanette bulunan tabanca, tabancaya ait şarjör ile 6 merminin iadesi için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı gönderdi. Yazıda, tabanca, şarjör ve mermilerin iadesi istenirken, suçta kullanılan bıçağın ise müsaderesi için gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. Daha sonra tabanca emekli polis Ömer Hikmet'e iade edildi.CEREN'İN BABASINDAN TEPKİMustafa Damar, kızının ölümüne neden olan tabancanın iade kararının kendilerini bir kez daha yaraladığını söyleyerek, "Kızımın katledildiği tabanca katilin babası Ömer Hikmet'e aittir. Başkasının eline geçmemesi için silahın iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gerekirken, bu yapılmamış, gerekli önlem alınmamış ve katil tabancaya, mermilere sanki kendisine aitmiş gibi kolaylıkla ulaşmış ve kızımı katletmiştir. Tabanca, mermileriyle birlikte iade edilirken, bıçak ise müsadere edilmiş. Yasaları anlamakta zorlanıyorum. Sahibi olduğunuz ya da bakımını üstlendiğiniz bir hayvan birine zarar verse sizin hukuki ve cezai sorumluluğunuz var ve bir bedel ödersiniz. Bir kadın katlediliyor, bir evlat görevini yaptığı için bilgi hırsızı tarafından katlediliyor, kullandığı silah katilin babasına ait ve hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi bırakın ceza almayı, silah ve katliamdan geri kalan mermiler katilin babasına teslim ediliyor" dedi. 'KANUN GENİŞ YORUMLANABİLİRDİ'Avukat Çağrı Ayhan Şenel, Ceren Damar Şenel'in öldürülmesinin kamuoyunda infial yaratan bir olay olduğuna dikkat çekerek, "Hukukumuzda yer alan müsadere yoluna başvurulmayıp, suçun işlenmesinde bizzat kullanılan tabancanın yeniden sanığın babasına iade edilmesi kanuna uygun görünse de kanaatimce TCK'nın 54'üncü maddesinde düzenlenen müsadere kurumunun geniş yorumlanması ile kamuoyu vicdanını yaralayan bu durum düzeltilebilirdi. Kanun metninde de yer aldığı üzere 'iyi niyetli 3'üncü kişilere ait olmamak üzere' ifadesi ile iyi niyetli 3'üncü kişilere ait eşyaların müsaderesine kanun cevaz vermemektedir; ancak özellikle bu davadaki olayda bu husus geniş yorumlanarak, söz konusu tabancaya sanığın ulaşmaması adına gerekli önlemleri almayan ve kendisi emekli bir polis olan kişinin iyi niyetli kabul edilmesi her ne kadar kanuna uygun olsa da adil olmadığı kanaatindeyim. Bir şeyin kanuni olması adil olduğunu göstermediği gibi kamuoyu vicdanını yaralayan bu gibi durumlar gerek kanun değişikliğiyle gerekse kanunun daha geniş yorumlanması ile çözülebilir. Aksi halde canice bir olayda kullanılan suç aletinin hiçbir şey olmamış gibi yeniden sahibine iadesi vicdanları kanatmaya devam edecektir" dedi. 'VİCDANLARI ZEDELEYEN BİR KARAR'

Avukat Aslı Koçak Arıhan ise, "Akademisyen Ceren Damar cinayeti toplumu derinden yaralanmıştır. Vatandaşlar, barolar ve STK'lar bu davanın takipçisi olmuş ve tüm süreç yakından takip edilmiştir. Yargılama süreci Yargıtay onaması ile sona ermiştir. Suçta kullanılan adli emanetin öncelikle müsaderesi gerekmektedir. Silahın babaya ait olması nedeniyle babaya teslimi vicdanları zedelemiştir. Oysa ki; baba da silahı ulaşılabilir bir yere koyması nedeniyle bu vahim olaya sebebiyet vermişti" ifadelerini kullandı.


Ceren'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın iadesine tepki
Ceren'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın iadesine tepki
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Hasan İsmail, Ceren Damar, Yargıtay, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ceren'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın iadesine tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceren'in öldürülmesinde kullanılan tabancanın iadesine tepki - Son Dakika
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