Ceren Kancaoğlu Turgutlu Belediyespor'da

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı guard ve point guard pozisyonlarında oynayabilen Ceren Kancaoğlu'nu transfer etti.

Geçtiğimiz yıl ilk kez bölgesel ligde mücadele eden ve bu yıl iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı 2. dış transferini Ceren Kancaoğlu ile gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesinde düzenlenen imza törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, Ceren Kancaoğlu, Basketbol Şube Sorumlusu Ceyhan Önk, A Takım Baş Antrenörü Serdar Babacan ve Yardımcı Antrenör Musa Ölmez katıldı.

Bir üst ligi hedefleyen bir takım oluşturmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Fırat Honaz, "Geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığımız bölgesel ligde bu yıl daha iddialı, üst seviye basketbol oynayan ve bir üst ligi hedefleyen bir kadro oluşturmak için antrenörlerimizle birlikte koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şevval'den sonra ikinci dış transferimiz Ceren oldu. Görüşme halinde olduğumuz çok önemli oyuncular var. Anlaşmalar oldukça transferlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımına katıldığı için oldukça mutlu olduğunu söyleyen Ceren Kancaoğlu ise, "Böylesine güzel bir ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten beni çok sıcak karşıladılar. Sabırsızlıkla sezonun başlamasını bekliyorum. Elimden gelen bütün mücadeleyi gösterip Turgutlu Belediyespor'u bir üst lige çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Basketbola, Urla Belediyesinde başlayan Ceren Kancaoğlu 2 yılı A Takım olmak üzere 6 yıl Urla'da basketbol hayatına devam etti. Daha sonra Denizli Seviye, Urfa DSİ ve son olarak Mersin Toroslar'da oynayan Ceren, çifte lisans ile Urla Belediyesi forması giydi. 22 yaşındaki sporcu guard ve point guard pozisyonlarında oynayabiliyor. - MANİSA