Ceren Kaplakarslan baba evine döndü
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Ocak ayında kızı Tuva'yı Amerika'da dünyaya getiren Kaplakarslan'a babası sahip çıktı.
Ocak ayında kızı Tuva'yı Amerika'da dünyaya getiren Kaplakarslan'a babası sahip çıktı. Atilla Kaplakarslan, geçen ay Türkiye'ye dönen kızı ve torununun kendisiyle yaşadığını belirtti ve ekledi: "Kızım, bebeğinin babasıyla görüşüyor. Torunum, babasının soyadını aldı. Zaman her şeyi gösterecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:52
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