Son Dakika Haberleri: Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te
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Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te

1 saat önce

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Ceren Kestirengöz'ü transfer etti.

Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te, System.String[]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Ceren Kestirengöz'ü transfer etti.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon yapılanması kapsamında pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü kadrosuna kattı.
Açıklamada, "Oyuncumuza çubuklu forma ile nice şampiyonluklar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:47 Kaynak: AA
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe, Spor
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