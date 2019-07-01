Ceren Kestirengöz, Fenerbahçe Opet'te
1 saat önce
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Ceren Kestirengöz'ü transfer etti.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:47 Kaynak: AA
Opet Kadın Voleybol Takımı, Ceren Kestirengöz
'ü transfer etti.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon yapılanması kapsamında pasör çaprazı Ceren Kestirengöz'ü kadrosuna kattı.
Açıklamada, "Oyuncumuza çubuklu forma ile nice şampiyonluklar dileriz." denildi.
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