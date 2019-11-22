Son Dakika Haberleri: Ceren Moray: Yeni projelere bakıyorum
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Ceren Moray: Yeni projelere bakıyorum

6 saat önce

Oyuncu, yayınına ara verilen "Avlu" dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağının belli olmadığını, o nedenle yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi.

Ceren Moray: Yeni projelere bakıyorum, System.String[]

Oyuncu, yayınına ara verilen "Avlu" dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağının belli olmadığını, o nedenle yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:02 
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