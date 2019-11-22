Ceren Moray: Yeni projelere bakıyorum
6 saat önce
Oyuncu, yayınına ara verilen "Avlu" dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağının belli olmadığını, o nedenle yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi.
Oyuncu, yayınına ara verilen "Avlu" dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağının belli olmadığını, o nedenle yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:02
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