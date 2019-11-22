Ceren Moray: Yeni projelere bakıyorum

Oyuncu, yayınına ara verilen "Avlu" dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağının belli olmadığını, o nedenle yeni projeleri değerlendirdiğini söyledi.

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Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'in cinsel istismar sahnesiyle ilgili ilginç yorum: Diziyi izledim ama o sahneyi görmedim