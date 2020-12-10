Ceren Özcan: Pandemi sonrası seyahat trendleri değişecek - Son Dakika

Ceren Özcan: Pandemi sonrası seyahat trendleri değişecek

10.12.2020 08:29
Ceren Özcan: Pandemi sonrası seyahat trendleri değişecek, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında hiç şüphesiz turizm geliyor.

Çin'in Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında hiç şüphesiz turizm geliyor. Pandemi sürecinde seyahat alışkanlıkları zorunlu olarak değişti, salgın sonrasında da bu alanda büyük yenilikler olması bekleniyor. Seyahat ve turizm sektöründeki değişiklikleri, seyahat yazarı Ceren Özcan anlattı.

ALIŞKANLIKLARIMIZDA BÜYÜK DEĞİŞİMLER OLACAK

"Devam etmekte olan salgının kısa, orta ve uzun vadeli sonuçlarını yaşayarak göreceğiz. Aşı çalışmaları devam etse de Covid-19 virüsünün yol açtığı hastalığın henüz kesin bir tedavisi yok. Bu nedenle salgının sosyolojik, psikolojik ve ekonomik anlamda yaşanacak etkileri, belirsizliğini korumaya devam ediyor. Seyahat alışkanlıklarımızda büyük değişimlerin yaşanacağı ise çok açık. Kesin tahminler yapamasak da bazı öngörülerde bulunabiliriz" diyen Özcan, tahminlerini şöyle sıraladı:

YENİ TREND DOĞAYLA İÇ İÇE TATİL

Uzun bir süre seyahat edemeyen tatilciler ve gezginler, seyahat tercihleri hakkında artık çok daha fazla düşünecekler. Eskisinden daha fazla araştıracak ve planlamaya daha çok zaman ayıracaklar.

Doğa, kültür ve wellness turizmine talep artacak. İnsanlar bir süre daha kalabalık yerlerden uzak durup doğayla iç içe olan yerleri tercih edecek.

AYNI YOLCULUKTA FARKLI DENEYİMLER

"Gitmişken..." diye başlayan seyahat planlamaları artacak. İnsanlar aynı yolculukta farklı deneyimler yaşayarak seyahatten elde edecekleri hazzı artırmaya çalışacaklar.

Festivaller, özel günler, kutlamalar, kültürel etkinlikler önem kazanacak.

Butik otellere, bungalovlara, karavan/tekne/yat seyahatlerine, glamping'e, iyi hizmet veren küçük otellere, rezidans ve kiralık evlere olan talep artmaya devam edecek.

YERLİ TURİST ÖNEM KAZANACAK

Lüks seyahat tutkunları için tasarlanmış otellerin sayısı artacak.

Yurtiçi turizm, dünya genelinde önem kazanmaya devam edecek. Ülkeler yerli turiste eskisinden çok daha iyi hizmet verebilmek için rekabet edecek.

E-ticaret siteleri içerisinde seyahat firmalarının da payı artmaya devam edecek. Acenteler, trende uyum sağlamak adına yaratıcı ve rekabetçi yenilikler sunacak.

HİJYEN HEP ÖN PLANDA OLACAK

Hijyen kontrolü, sağlık denetimleri ve temizlikle ilgili her türlü konu, uzun yıllar turizm sektörünün gündeminde kalmaya devam edecek.

Tüketmeden keşfeden, yolculuğun değerini bilen, gittiği yere uyum sağlayan seyahat severlerin sayısı çoğalacak.

Ceren Özcan: Pandemi sonrası seyahat trendleri değişecek

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Turizm, Wuhan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ceren Özcan: Pandemi sonrası seyahat trendleri değişecek - Son Dakika Magazin


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