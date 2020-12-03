Ceren Özdemir, 1'inci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Son Dakika

ORDU'da, geçen yıl aralık ayında evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı. Baba Yılmaz Özdemir , "Başka Ceren'lerin canı yanmasın, bunun için toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapalım" dedi.

Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonunda, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

MEZARI BAŞINDA ANILDICeren Özdemir, ölümünün 1'inci yıl dönümünde Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarının başında anıldı. Törene anne Güfer, baba Yılmaz Özdemir'in yanı sıra akrabaları, okul arkadaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Okunan duaların ardından Ceren Özdemir'in mezarına karanfiller bırakıldı. Ceren'in okul arkadaşları, mezarına 'Meleğimiz Cerenemize' yazılı not ve karanfil bıraktı.'HEPİMİZ ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM'

Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu ifade eden baba Yılmaz Özdemir, "Ailesi, arkadaşları ve sivil toplum kuruluşları bugün burada. Akşama kadar buradayız, eşimin ve benim acımız hiçbir zaman dinmedi. Başka Ceren'lerin canı yanmasın, bunun için de toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Hepimiz çocuklarımıza sahip çıkalım, iyi çocuklar yetiştirelim, topluma faydalı olsunlar. Böyle caniler yetiştirmeyelim" dedi.

- Kara