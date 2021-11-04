Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi Avrupa gençliği ile buluştu - Son Dakika

Bu yıl 'Çevreyi korumak: yerel topluluklar harekete geçiyor' teması ile düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde gençler, yaşıtları ile online bir konferansta bir araya geldi. Ukrayna'dan Fastiv ve Mykolaiv, Polonya'dan Walcz, Almanya'dan Kassel şehirlerinin yer aldığı çevrimiçi konferansa Türkiye'den de Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nden gençler katıldı.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nda, gençler arasında bir etkileşim ağı oluşturan Fastiv Şehir Bölgesel Topluluğu'nun düzenlediği online konferansta gençler, çevre sorunlarını tartıştı. İnsan yaşamının neden olduğu iklim değişikliğinin etkilerinin üstesinden gelmek ve işbirliği kurmak için gerçekleştirilen konferansta, gençler yaşanan sorunları masaya yatırdı. Tüm dünya devletlerinin yaşanan iklim felaketini önlemek için daha güçlü adımlar atması gerektiğinin vurgulandığı konferansta, ortak bir proje fikri geliştirilerek, yerelde ve genelde masaya yatırılan projelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.