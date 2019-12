Ceren Özdemir cinayeti davası - Son Dakika

Ordu Baro Başkanı ve Ceren Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, sanık Özgür Arduç'un akıl sağlığının yerinde olduğunu, normal ve mantıklı bir insan zekasına sahip bulunduğunu düşündüklerini belirterek, "Sanığın cezai ehliyetinin olmadığına dair bir rapor gelirse buna ilişkin takibimizi ve itirazımızı sürdüreceğiz." dedi.

Poyraz, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Özgür Arduç'un yargılandığı ilk duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sanık Arduç'un emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirten Poyraz, "İfadeleri baskı altında verdiğini, içeriğini kabul etmediğini beyan etti. Ayrıca akıl rahatsızlığı bulunduğunu, suçları elinde olmadan işlediğini, tedavi görmek istediğini söyledi. Bu konuda kendisinin bir talebi oldu. Sanık müdafisi avukat arkadaşımız da sanığın bu talebini mahkemeye iletti." ifadelerini kullandı.

Poyraz, cinayeti sadece Ordu'nun meselesi olarak görmediklerine işaret ederek, çok sayıda baro başkanı ve avukatın Özdemir ailesinin yanında yer aldığını söyledi.

Mağdur ailenin sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istediğini dile getiren Poyraz, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere iddianamede sanığın 'canavarca hisle kasten adam öldürme' eylemine uyan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması ve kamuoyunda iyi hal olarak bilinen indirimlerin uygulanmamasının istendiği mahkemeye talep olarak iletildi. Hem ailenin vekili sıfatıyla hem de baroların tüzel kişiliklerini temsilen davaya katılma talebinde bulunduk. Mahkeme, ailenin ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebini kabul etti, baroların talebini reddetti. Barolar, hukukun üstünlüğünü insan hak ve hürriyetlerini korumak ve savunmakla donatılmış tüzel kişiliklerdir.

Biliyorsunuz, ülkemizin taraf olduğu uluslarası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, özellikle kamuoyunda 'İstanbul Sözleşmesi' adı altında barolara birtakım yükümlülükler verilmiştir. Biz de bu davada 'katılan' sıfatıyla yer almamız gerektiğine inanıyoruz. Biz mahkemenin bu kararından dönmesi için talepte bulunacağız."

Poyraz, mahkemenin sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Van Adli Tıp Kurumuna sevkine karar verdiğini hatırlattı.

"Yine mahkemece yapılan tensip zaptında ses ve görüntülü kayıtların çözümüne ilişkin sonuç bekleniyordu ve gelmemişti." diyen Poyraz, şunları ifade etti:

"Bütün bu gerekçelerle mahkeme, duruşmayı 20 Ocak tarihine erteledi. Katılma talebimiz her ne kadar reddedilmiş olsa da biz süreci her zaman takip edeceğiz. Katılma taleplerimizi de tekrardan yenileyeceğiz. Bu davanın yakın takipçisiyiz. Biz ağırlıklı olarak özellikle sanığın duruşmada gayet tutarlı, aklı başında, savunması her ne kadar inkara yönelik olsa bile bu savunmanın da bir kararlılık göstermesi karşısında akıl sağlığının yerinde olduğunu hatta bunu tırnak içinde söylüyorum, 'normal ve mantıklı bir insan zekasına sahip olduğunu düşünüyor ve değerlendiriyoruz.'

Sanığın cezai ehliyetinin olmadığına dair bir rapor gelirse buna ilişkin takibimizi ve itirazımızı da sürdüreceğiz."

"Bu, taktiksel bir savunma"

Sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını söylemesine ilişkin Poyraz, "Sanık profesyonel bir sanık. Suç geçmişi oldukça kabarık olan ve uzunca yıllar cezaevinde yatmış olan bir sanık. Sanığın suçu işlediği sabit ve kendisi de kabul edebiliyor. 'Nasıl bu cezadan kurtulabilirim?' diye değerlendirmiştir ve akla en yakın yöntem olarak bunu ileri sürdü. Bu, taktiksel bir savunma bizce." diye konuştu.

Öte yandan, duruşmayı takip eden CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas, CHP Ordu Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yılmaz da açıklama yaparak cinayete ilişkin süreci değerlendirdi.