Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (2) - Son Dakika

Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (2)

6 saat önce

CEREN'İN AİLESİ DURUŞMADAOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor.

Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (2), System.String[]

CEREN'İN AİLESİ DURUŞMADA

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor.

Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Aile ve Çalışma Bakanlığı, müdahil 3 avukatla katıldı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir de duruşmada hazır bulundu. Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, dava dosyası kapsamında 6 tanık ve avukatlar dinlenecek. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen katil zanlısı Özgür Arduç ise tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılacak.


Ceren Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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