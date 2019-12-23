Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (4) - Son Dakika
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Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (4)

6 saat önce

CEREN'İN SON SÖZÜ, 'BIÇAKLANDIM ABLA' OLMUŞOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor.

Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (4), System.String[]

CEREN'İN SON SÖZÜ, 'BIÇAKLANDIM ABLA' OLMUŞ

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor. Duruşmada mahkemeye heyeti; Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir'i dinledi. Ceren Özdemir'in, saldırıya uğradığı apartmanın girişinde duvara yaslanıp, yanına gelen ablası Gizem Özdemir'e "Bıçaklandım abla" dediği ortaya çıktı.

Katil zanlısını tanımadıklarını anlatan baba Yılmaz Özdemir, "Şikayetçiyim hakim bey, hiçbir tanışıklığımız yok. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Anne Gülfer Özdemir de "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Ceren, benim çocuğumdu ama şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu oldu" diye konuştu.

'BİLİNCİ YERİNDEYDİ'

Olay anını anlatan Gizem Özdemir ise kardeşinin son sözünün, yaslandığı duvar önünde, "Bıçaklandım abla" olduğunu söyledi. Abla Özdemir, "Olay akşamı kardeşim beni aradı. Genelde kapıyı açmak için arardı. Otomatik kapı tutukluk yaptı. 'Ceren' diye seslenip, anahtarı attım. Eli cebindeydi, kapıyı anahtarla açtı. Ceren'in arkasından hızla yöneldi, ben de merdivenlerden bağırarak indim. Ceren, duvara yaslanmıştı. Bilinci yerindeydi, son sözü 'Bıçaklandım abla' oldu. Bıçaklandığını sonra anladım. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

Özdemir ailesinin ifadelerinin ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi.


Ceren Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:19 Kaynak: DHA
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