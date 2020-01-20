Ceren Özdemir cinayeti sanığı hakim karşısında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ceren Özdemir cinayeti sanığı hakim karşısında - Son Dakika Dünya

Ceren Özdemir cinayeti sanığı hakim karşısında

6 saat önce

Ceren Özdemir cinayeti sanığı hakim karşısında

Ceren Özdemir cinayeti sanığı hakim karşısında, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu sanık Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.


Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ceren'in babası Yılmaz, annesi Güfer ve ablası Gizem Özdemir, yakınları ile Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, sanığın avukatı Sabahnur Kaygusuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları, bazı illerin baro temsilcileri ve kadın sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

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Ceren Özdemir, Altınordu, Ordu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:46 
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