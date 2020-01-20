Ceren Özdemir cinayeti sanığının yargılandığı dava başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Özdemir cinayeti sanığının yargılandığı dava başladı - Son Dakika

Ceren Özdemir cinayeti sanığının yargılandığı dava başladı

7 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması öncesi adliye önü detaylar.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması öncesi adliye önü detaylar.

Ceren Özdemir cinayeti sanığının yargılandığı dava başladı

Ceren Özdemir, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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