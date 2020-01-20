Ceren Özdemir cinayeti sanığının yargılandığı dava başladı - Son Dakika

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Ceren Özdemir cinayeti sanığının yargılandığı dava başladı
7 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması öncesi adliye önü detaylar.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:00 Kaynak: AA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması öncesi adliye önü detaylar.
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