Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma - Son Dakika

Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma

6 saat önce

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma (3)KADIN PLATFORMLARINDAN TEPKİCeren Özdemir cinayeti davasının görüldüğü Ordu Adliyesi önünde toplanan Ordu Kadın Platformu, Kadın Savunma Ağı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, açıklamalarda bulundu.

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma (3)

KADIN PLATFORMLARINDAN TEPKİ

Ceren Özdemir cinayeti davasının görüldüğü Ordu Adliyesi önünde toplanan Ordu Kadın Platformu, Kadın Savunma Ağı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, açıklamalarda bulundu. Ordu Kadın Platformu adına konuşan Meryem Külcü, cinayetin sorumluluğunun tek başına katil zanlısına yüklenmesinin yeterli olmadığını belirterek, "Gerekli önlemler alınmış olsaydı Ceren, bugün yanımızda olacaktı. Bu suçun sorumluluğunu tek başına azılı bir suçluya yüklemek yeterli değildir. Azılı suçluyu açık cezaevine çıkaran, onun açık cezaevinden kaçmasını engellemeye yönelik hiçbir tedbir almayan ve firar olayını kamuoyuna duyurmayan kurum ve görevlilerin de soruşturulmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bu bağlamda tek başına katile lanetler yağdırmanın yeterli olmayacağını, ceza infaz rejiminin ve ilgili kurum görevlilerinin sorumluluklarının mutlaka tartışılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

'ADALET SAĞLANANA KADAR DAVALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Aşkın Koç ise "Kadınlar her gün evlerine giderken, hayatlarına dair kararlar almak için boşanmak için çalışmak için kendi kararlarını almak için yaşamak için mücadele ederken, erkekler tarafından öldürülüyorlar. Kadınlar öldürülmeye devam edilirken, koruma kanunlarının uygulanması için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Mücadelenin peşindeyiz. Ceren Özdemir için tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar adliye önlerinde davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kadın Savunma Ağı Temsilcisi Damla Kenanoğlu da "Bugün kadınlar ne giydikleri yüzünden yürüyüşlerinden, kıyafetlerinden tutun da sırf yolda tanımadığı birisi canı birini öldürmek istiyor, diye öldürülüyorlar" dedi.

Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cübbeli Ahmet Hoca 10 yıl sonra ilk defa bir kadın sunucunun programına katıldı
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ceren'in katiline son sözleri soruldu Yaşam koçu üzerindeki kötü enerjileri temizleme vaadiyle 6 bin dolarını aldı, gözünü hastanede açtı Cinayet işlemeyi reddeden kişiye sütyen giydiren "Döner Kardeşler" adlı suç örgütüne yönelik dava başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:36:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]