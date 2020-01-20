Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (4) - Son Dakika

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (4)

6 saat önce

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSE ÇAPTIRILDIOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, baroların davaya müdahil olma talebi, reddedildi.

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (4), System.String[]

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSE ÇAPTIRILDI

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, baroların davaya müdahil olma talebi, reddedildi. Savcılık mütalaasının okunmasının ardından söz alan Arduç, rapora tepki göstererek, "Raporu kendi kafalarına göre yazıp, çizmişler" dedi.  Mahkeme hakimi, ara verdiği duruşmada, sanığa son sözü olup, olmadığını sordu. Sanık Arduç da "Yok" yanıtını verdi.

İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Sanık Özgür Arduç, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin cezada indirime gitmediği karar, duruşma salonunda alkışlandı.


Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:48 Kaynak: DHA
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