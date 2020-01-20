Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet

11 dakika önce

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (6)CEREN'İN KOMŞULARI: İDAM GELMELİOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç'un (35) yargılandığı ve hakkında verilen 'canavarca hisle...

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (6)

CEREN'İN KOMŞULARI: İDAM GELMELİ

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç'un (35) yargılandığı ve hakkında verilen 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını, Ceren'in komşuları değerlendirdi.

'VERİLEN CEZALAR MİLLETE ÖRNEK OLMALI'

Bir diğer mahalle sakini Hayati Aydın ise, cezayı yerinde bulduğunu kaydederek, "Cezası iyi oldu. Hatta daha ağırı varsa o da olmalıydı. Çünkü verilen cezanın millete örnek olması gerekir. Yoksa bunlar devam eder giderö diye konuştu.

'İDAM CEZASI GELMELİ'

Aynı mahallede yaşayan Selma Öztürk, adaletin yerini bulduğunu ifade ederek, "Ömür boyu hapis cezası verildiği iyi oldu ama keşke kanunlar değişse de bunlara idam cezası gelse. Yani özellikle bu hasta ruhlu insanlar bunlara devam edecektirö diye konuştu.

'BU CEZALAR AZ'

Şenel Mağden de, "Bu ceza bu gibi insanlara az. Bunların esas cezası idam olmalı. Durup dururken bir gencin hayatına son vermek ne demek? Yani bu cezalar az. Bu cezaların çok caydırıcı olması lazımö ifadelerinde bulundu.

Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ceren Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:36 Kaynak: DHA
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