Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet arkadaşları konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet arkadaşları konuştu - Son Dakika

Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet arkadaşları konuştu

6 saat önce

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (7) Arkadaşları konuştu.

Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (7) Arkadaşları konuştu

Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet arkadaşları konuştu

Ceren Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
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