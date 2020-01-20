Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet arkadaşları konuştu - Son Dakika

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Ceren özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet arkadaşları konuştu
6 saat önce
Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (7) Arkadaşları konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (7) Arkadaşları konuştu
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