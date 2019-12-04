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Ceren Özdemir cinayetinin zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
6 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yeni bir şüpheli yakalandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:43
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