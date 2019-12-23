Ceren Özdemir davası - Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Özdemir davası - Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz - Son Dakika

Ceren Özdemir davası - Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz

6 saat önce

Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz'ın basın açıklaması ORDU - Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, Ceren Özdemir davasına ilişkin açıklama yaptı.

Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz'ın basın açıklaması ORDU - Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, Ceren Özdemir davasına ilişkin açıklama yaptı.

Ceren Özdemir davası - Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz

Ceren Özdemir, Murat Poyraz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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