Ceren Özdemir davası - Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz - Son Dakika

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Ceren Özdemir davası - Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz
6 saat önce
Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz'ın basın açıklaması ORDU - Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, Ceren Özdemir davasına ilişkin açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:16 Kaynak: AA
Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz'ın basın açıklaması ORDU - Ordu Baro Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz, Ceren Özdemir davasına ilişkin açıklama yaptı.
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