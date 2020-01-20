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Ceren Özdemir davası: Sanık Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
7 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan yargılanan sanık Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti başkanı İbrahim Akbulut, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:02
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