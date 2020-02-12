Ceren özdemir davasında gerekçeli karar arduçinsan öldürmüş olmak için öldürdü -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren özdemir davasında gerekçeli karar arduçinsan öldürmüş olmak için öldürdü -1 - Son Dakika

Ceren özdemir davasında gerekçeli karar arduçinsan öldürmüş olmak için öldürdü -1

6 saat önce

Ceren Özdemir davasında gerekçeli karar Arduçinsan öldürmüş olmak için öldürdü -1.

Ceren Özdemir davasında gerekçeli karar Arduçinsan öldürmüş olmak için öldürdü -1

Ceren özdemir davasında gerekçeli karar arduçinsan öldürmüş olmak için öldürdü -1

Ceren Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:42 Kaynak: DHA
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