Ceren özdemir davasında gerekçeli karar arduçinsan öldürmüş olmak için öldürdü -2 - Son Dakika

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Ceren özdemir davasında gerekçeli karar arduçinsan öldürmüş olmak için öldürdü -2
6 saat önce
Ceren Özdemir davasında gerekçeli karar Arduçinsan öldürmüş olmak için öldürdü -2.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
Ceren Özdemir davasında gerekçeli karar Arduçinsan öldürmüş olmak için öldürdü -2
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