Son Dakika Haberleri: Ceren Özdemir'den geriye ölümünden 1 saat önce bu fotoğraflar kaldı
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Ceren Özdemir'den geriye ölümünden 1 saat önce bu fotoğraflar kaldı

7 saat önce

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir, olaydan bir saat önce minik balerinlere ders verdi.

Ceren Özdemir'den geriye ölümünden 1 saat önce bu fotoğraflar kaldı, System.String[]

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir, olaydan bir saat önce minik balerinlere ders verdi.

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanı sıra bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi. Kursun ardından eve gitmek üzere yola çıkan Ceren Özdemir, evin önünde meydana gelen bıçaklı saldırı olayının ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceren Özdemir'den geriye ise minik balerinlere verdiği kurs fotoğrafları kaldı.

(İHA)

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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