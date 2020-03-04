Ceren Özdemir'in adı bakım evi ve kreşte yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Özdemir'in adı bakım evi ve kreşte yaşatılacak - Son Dakika

Ceren Özdemir'in adı bakım evi ve kreşte yaşatılacak

6 saat önce

Ordu'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adı "Gündüz Bakım Evi ve Kreş" projesine verildi.

Ordu'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adı "Gündüz Bakım Evi ve Kreş" projesine verildi.

Altınordu Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı, belediyenin meclis salonunda gerçekleştirildi.

İdlib'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Altınordu Belediyesince yapılacak Gündüz Bakım Evi ve Kreş projesine, "Ceren Özdemir Gündüz Bakım Evi ve Kreşi" adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Tören, söz konusu proje için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in adını şehirde yaşatmak istediklerini belirtti.

Tören, "Toplumsal infial uyandıran ve 82 milyon insanımızı yasa boğan bu olayın Ceren Özdemir adıyla bir toplumsal uyanış, toplumsal farkındalık, toplumsal bilinçlendirme ve bu tür olayların bir kez daha meydana gelmemesi adına bizde kamusal sorumluluk içerisinde hayata geçireceğimiz kreşimize Ceren Özdemir adını vermek istiyor ve oy birliği ile alınan bu karar için meclisimize teşekkür ediyorum." dedi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ceren Özdemir'in adı bakım evi ve kreşte yaşatılacak

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:20 Kaynak: AA
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