Ceren Özdemir'in adı Çiğli'de parkta yaşayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Özdemir'in adı Çiğli'de parkta yaşayacak - Son Dakika

Ceren Özdemir'in adı Çiğli'de parkta yaşayacak

6 saat önce

Ordu'da canice işlenen cinayete kurban giden balerin Ceren Özdemir'in adı, İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir parkta yaşatılacak.

Ceren Özdemir'in adı Çiğli'de parkta yaşayacak, System.String[]

Ordu'da canice işlenen cinayete kurban giden balerin Ceren Özdemir'in adı, İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir parkta yaşatılacak. Özdemir'in adı, Çiğli Belediyesinin meclis toplantısında onaylandıktan sonra Balatçık'ta bulunan parka verilecek.


Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Çiğli Belediyesi de, Özdemir'in adının Çiğli'de bir parkta yaşaması için harekete geçti. Çiğli Belediyesi tarafından bu yılın başında Balatçık'ta tamamlanan parka Ceren Özdemir'in adının verilmesine ilişkin gündem maddesi, 3 Ocak 2020 tarihinde yapılacak belediye meclis toplantısının gündemine gelecek. Kararın meclis tarafından onaylanmasının ardından çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve kent mobilyalarıyla donatılmış parka Ceren Özdemir'in adı verilecek.


Ceren Özdemir'in adını Çiğli'de yaşatmak istediklerini belirten Başkan Utku Gümrükçü, "Ülkemizde yaşanan kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarının oranı çok yüksek. Bunun son bulmasını istiyoruz. Toplumsal sorunların çözümü için herkese görev düşüyor. Ceren Özdemir'in hayatının baharında yaşamdan koparılması tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Ceren Özdemir'in adını Çiğlimizdeki bir parkta yaşatmak amacındayız. Meclisimizin kararından sonra belediyemizin Balatçık Mahallesi'nde yaptığı parka Ceren Özdemir'in adını vermeyi planlıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Ceren Özdemir, Çiğli, İzmir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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