Ceren Özdemir'in adı Eskişehir'de gençlik merkezine verildi - Son Dakika

Ordu'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adı Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan gençlik merkezine verildi.

Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'taki merkezin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir ve babası Yılmaz Özdemir, eski eşi tarafından geçen yıl ekim ayında öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Sonbiçme ile diğer ilgiler katıldı.

Özdemir'in annesi Güfer Özdemir, açılış töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Tam da Ceren'imin istediği gibi sanatın her alanında faaliyet gösterdiği bir merkezin açılması bizi onurlandırdı. Ceren'imi öldü olarak düşünmüyorum. Bu anlamda da bizimle, kalbimizle birlikte yaşıyor. Bir sürü insanın vicdanına, kalplerine dokunduğunu görüyorum. Ceren'imin de düşüncesi buydu. Bir gün, 'Adımı her tarafa yazdıracağım' derdi. Bu şekilde olacakmış. Ceren'im kadın ölümlerinde çok üzülen bir çocuktu. 'Bunda sesimiz çıkması gerekir anne' derdi. O yüzden Ceren'den sonra bir canın daha gitmesini istemiyoruz. Bundan sonra bir can daha kaybetmemek için dik duralım."

Belediye Başkanı Kazım Kurt da Ceren Özdemir'in adının verildiği merkezin gençlerin kadına yönelik şiddete karşı direnmesinin aracı olacağını belirterek, merkezin gençlerin araştırmasına, eğitimine destek olmasını diledi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen açılıştan sonra Kurt, anne Güfer Özdemir, baba Yılmaz Özdemir ve diğer katılımcılar merkezi gezdi.