Ceren Özdemir'in adı, fakültesinin konferans salonuna verildi - Son Dakika
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Ceren Özdemir'in adı, fakültesinin konferans salonuna verildi

6 saat önce

ORDU'da, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) adı, fakültenin konferans salonuna verildi.

Ceren Özdemir'in adı, fakültesinin konferans salonuna verildi, System.String[]

ORDU'da, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) adı, fakültenin konferans salonuna verildi. Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, "Ceren ölmedi. Ceren bizim kızımız. Üniversitemizde, kendi fakültesinde adıyla yaşıyor" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 3 Aralık 2019'da, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından takip edilip, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in adı ve soyadı, öğrenim gördüğü Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki konferans salonuna verildi. Salonun açılış törenine; CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz, annesi Güfer ve ablası Gizem Özdemir'in yanı sıra üniversite personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Rektör Ali Akdoğan, Ceren'in adının, kendi fakültesinde yaşayacağını belirterek, "Böyle acı durumla Ceren kızımızın adını hatırlamak istemezdik. Bir katil, bir cani, Ceren kızımızı elimizden kopardı. Biz Ceren kızımızın hayattayken duyduğu ve isteği olarak, annelerinin de aileye ziyaret ettiğimde kızımızın teklifini bana iletmesinden dolayı Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemizin en büyük salonunu, Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu yaptık. Ceren kızımızı gönlümüzde, bağrımızda, içimizde ölmemiş gibi hep yaşıyormuş duygusuyla yaşatmayı düşündük. Senatomuzda böyle bir karar aldık. Onun için Ceren ölmedi. Ceren manen, ruhen, kalben evladımız olarak üniversitemizde, kendi fakültesinde adıyla yaşıyor" diye konuştu.

'KIZIMIN HAYALİ SAHNEYDİ'

Baba Yılmaz Özdemir ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kızımın adının burada, sahnede yaşayacağını öğrendikten sonra mutlu olduk. Acımızı bir parça dindirmeye çalıştık. Çok duyguluyuz" dedi.

Törende gözyaşı döken anne Güfer Özdemir de "Gerçekten vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. Kızımın hayali sahneydi. Hep konuşurdu. Ben dile getirmiştim. Bu sadece bugüne özel değildi. Yaşıyor olsaydı elbet bir gün sahnesi olacaktı; çünkü ona hazırlanıyordu. Olmadı, böyle oldu" diye konuştu.

'İSMİNİN YAŞATILMASINI İSTİYORDUK'

Ceren'in sınıf arkadaşı Mustafa Hakan Çetinkaya ise adı yaşatıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Ceren'in isminin bu fakültede bizim konservatuvarımıza verildiği için çok mutluyuz. Hem ailesi olarak hem de sınıf arkadaşları olarak isminin yaşatılmasını istiyorduk" dedi.

Utku İnce de "Ceren adına çok mutluyuz. Ceren'in böyle bir şeyden mutlu olacağından emindik. İsmi sadece burada değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yaşatılıyor. Bu bizi bir şekilde avutuyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ceren'in ailesi, protokol heyetiyle birlikte salonun açılış kurdelesini kesti. Daha sonra 'Şiddet Bireyden Topluma Konferansı' gerçekleştirildi.


Ceren Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:32 Kaynak: DHA
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