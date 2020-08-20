Ceren Özdemir'in adı, Köprübaşı Meydanı'nda yaşatılacak - Son Dakika

ORDU'da, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen üniversiteli Ceren Özdemir'in (20) adı, Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki Köprübaşı Meydanı'na verildi.

Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019'da, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Arduç, yakalandıktan sonra bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaraladı. Adliyeye sevk edilen Arduç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özgür Arduç, yargılandığı davada 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı.Ceren Özdemir'in adı, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce alınan kararla kent merkezindeki Köprübaşı Meydanı'na verildi. Meydana, 'Ceren Özdemir Meydanı' yazılı kalpli platform yerleştirdi. Kalp şeklinde düzenlenen sembolde Ceren Özdemir'in adı, kalp içinde yer aldı.