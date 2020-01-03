Ceren Özdemir'in adı okuduğu üniversitede yaşatılacak - ORDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Özdemir'in adı okuduğu üniversitede yaşatılacak - ORDU - Son Dakika

Ceren Özdemir'in adı okuduğu üniversitede yaşatılacak - ORDU

6 saat önce

Ordu'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki konser ve konferans salonuna verildi.

Ordu'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in adı Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki konser ve konferans salonuna verildi.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ceren'in bir cani tarafından hayattan koparıldığını söyledi. Aileyi ziyaret ettiğinde, anne Güfer Özdemir'in kızının adının yaşatılması yönündeki talebini kendisine ilettiğini belirten Akdoğan, senato kararı ile fakültedeki en büyük salona Ceren Özdemir Konser ve Konferans Salonu adını verdiklerini ifade etti. Akdoğan, Ceren'in adını yaşatacaklarını dile getirerek "Ceren ruhen, kalben evladımız olarak üniversitemizde, kendi fakültesinde adıyla yaşıyor. Ceren bizim gönlümüzde hiç ölmemiş gibi." dedi.

"Kızımın hayali hep sahneydi"

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, kızının adının okuduğu üniversitede yaşayacak olmasından dolayı duygulandığını dile getirerek "Kızımın adının burada, sahnede yaşayacağını öğrendikten sonra mutlu olduk. Acımızı bir parça dindirmeye çalıştık." diye konuştu.

Anne Güfer Özdemir ise kızının adının yaşamasına vesile olan yetkililere teşekkür ederek "Kızımın hayali hep sahneydi. Yaşıyor olsaydı elbette bir sahnesi olacaktı çünkü ona hazırlanıyordu ama olmadı, maalesef böyle oldu." dedi.

Törene, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, bazı partililerin il ve ilçe başkanları, Ceren Özdemir'in yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı.

Açılışın ardından, aynı salonda Rektör Akdoğan'ın moderatörlüğünde "Şiddet Bireyden Topluma" konulu konferans da düzenlendi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ceren Özdemir'in adı okuduğu üniversitede yaşatılacak - ORDU

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Futbolu bırakıp müziğe yönelen Dani Osvaldo, futbola geri döndü Ünlü şarkıcı Selena Gomez, uzun zaman sonra bikiniyle yakalandı! Fazla kiloları gözlerden kaçmadı Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi

Son Dakika Haberleri
23:52 Selman Öğüt'ün Kemalistleri hedef alan sözleri sonrası canlı yayında birbirlerine girdiler! - Son Dakika
23:52 Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
23:50 Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması - 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
23:50 ABD, İran destekli Asaib Ehlil Hak örgütünü terör listesine aldı - Son Dakika
23:48 Kahramanmaraş'ta bir kişi parkta bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 23:52:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceren Özdemir'in adı okuduğu üniversitede yaşatılacak - ORDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]