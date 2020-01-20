Ceren özdemir'in anne ve babası, katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını değerlendirdi - Son Dakika

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Ceren özdemir'in anne ve babası, katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını değerlendirdi
6 saat önce
Ceren Özdemir'in anne ve babası, katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:27 Kaynak: DHA
Ceren Özdemir'in anne ve babası, katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını değerlendirdi
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