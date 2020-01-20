Ceren özdemir'in anne ve babası, katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren özdemir'in anne ve babası, katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını değerlendirdi - Son Dakika

Ceren özdemir'in anne ve babası, katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını değerlendirdi

6 saat önce

Ceren Özdemir'in anne ve babası, katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını değerlendirdi.

Ceren Özdemir'in anne ve babası, katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını değerlendirdi

Ceren özdemir'in anne ve babası, katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını değerlendirdi

Ceren Özdemir, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:27 Kaynak: DHA
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