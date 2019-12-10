Son Dakika Haberleri: Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi
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Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi

6 saat önce

Ordu'da, 3 Aralık Salı günü evinin önünde bıçaklanarak öldürülen ve tüm ülkeyi yasa boğan Ceren Özdemir'in ismi şehir meydanına verildi.

Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi, System.String[]

Ordu'da, 3 Aralık Salı günü evinin önünde bıçaklanarak öldürülen ve tüm ülkeyi yasa boğan Ceren Özdemir'in ismi şehir meydanına verildi.


Cezaevi firarisi ve 12 tane suç kaydı bulunan Özgür Ardıç adlı cani tarafından takip edilerek evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ismi Altınordu ilçesini ikiye ayırırcasına akan Bülbül Deresi üzerinin kapatılarak meydan haline getirilen ve birçok kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Köprübaşı mevkisindeki meydana verildi.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ordu'nun en büyük meydanı olma özelliğine sahip Köprübaşı Meydanı'na, Ceren Özdemir kızımızın adını verme kararı aldık. Ceren'imizin adını her zaman yaşatacağız. Seni hiç unutmayacağız güzel kızım" dedi. - ORDU

Ceren Özdemir, Aralık, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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