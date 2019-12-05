Son Dakika Haberleri: Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
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Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç, adliyeye sevk edildi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç, adliyeye sevk edildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak binadan çıkarılan zanlı, zırhlı araca bindirildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.

Zanlı, zırhlı araçla Ordu Adliyesi'ne götürüldü. Adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Ceren Özdemir, Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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