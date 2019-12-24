Ceren Özdemir'in katil zanlısı, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ceren Özdemir'in katil zanlısı, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika

Ceren Özdemir'in katil zanlısı, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan cinayet sanığı Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

Sanık, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden cezaevi aracıyla Elazığ'a götürüldü.

Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.


Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

Ceren Özdemir, Elazığ, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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