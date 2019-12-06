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Ceren Özdemir'in katil zanlısı başka cezaevine nakledildi

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle başka cezaevine sevk edildi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı başka cezaevine nakledildi, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle başka cezaevine sevk edildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in 3 Aralık Salı günü öldürülmesinin ardından güvenlik güçlerinin, kamera kayıtlarının incelenmesi, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde yakalanan ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, işlemlerinin ardından Ordu Efirli Cezaevi'ne gönderilmişti.

Zanlı Arduç'un, güvenlik gerekçesiyle buradan başka bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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