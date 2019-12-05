Son Dakika Haberleri: Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi
Son Dakika Güncel Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi - Son Dakika

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak Ordu Adliyesi'ne gönderilen Arduç, savcılıktaki ifadesi tamamlandıktan sonra "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Arduç, adliyedeki son işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:33 Kaynak: AA
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