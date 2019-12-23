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Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi
6 saat önce
Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi
Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:20
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