Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi - Son Dakika Dünya

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi

6 saat önce

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi, System.String[]

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi

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Ceren Özdemir, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:20 
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