Ordu 'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir 'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yargılandığı davada duruşma 20 Ocak 2020'ye ertelendi

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Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor