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Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
6 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:22 Kaynak: AA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesinin ardından yakalanarak tutuklanan zanlı, olaydan önce ilçe merkezinde kaldığı otel civarındaki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Otelin kapısından üzerinde mont olmadan, sadece kazakla çıkan zanlının, elleri cebinde kısa süre yürüdüğü, ardından ters istikamete döndüğü, etrafına bakınıp yürümeye devam ettiği görülüyor.
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