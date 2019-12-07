Son Dakika Haberleri: Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un olay öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesinin ardından yakalanarak tutuklanan zanlı, olaydan önce ilçe merkezinde kaldığı otel civarındaki iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Otelin kapısından üzerinde mont olmadan, sadece kazakla çıkan zanlının, elleri cebinde kısa süre yürüdüğü, ardından ters istikamete döndüğü, etrafına bakınıp yürümeye devam ettiği görülüyor.

Ceren Özdemir, Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş
Suriye rejim güçleri idlib'i bombaladı 20 ölü, 50 yaralı Son dakika: Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 22:58:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]