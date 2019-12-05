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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması...
6 saat önce
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:04 Kaynak: AA
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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