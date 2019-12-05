Son Dakika Haberleri: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklama istemi
Son Dakika Dünya Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklama istemi - Son Dakika Dünya

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklama istemi

6 saat önce

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için tutuklama istemi

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklama istemi, System.String[]

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi

Euronews.com'da Görüntüle

Ceren Özdemir, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi
Ceren'in katilinin olaydan bir gün önce Ordu Ticaret Borsası'nın güvenlik görevlisinden para istediği ortaya çıktı Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım Ceren'in katil zanlısı cezaevine Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 20:31:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklama istemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]