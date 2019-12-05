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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklama istemi
6 saat önce
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için tutuklama istemi
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:13
Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi Ceren'in katilinin olaydan bir gün önce Ordu Ticaret Borsası'nın güvenlik görevlisinden para istediği ortaya çıktı Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım Ceren'in katil zanlısı cezaevine Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi