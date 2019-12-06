Son Dakika Haberleri: Ceren Özdemir'in katili Şırnak Cezaevine nakledildi
Son Dakika 3. Sayfa Ceren Özdemir'in katili Şırnak Cezaevine nakledildi - Son Dakika

Ceren Özdemir'in katili Şırnak Cezaevine nakledildi

6 saat önce

Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine nakledildi.

Ceren Özdemir'in katili Şırnak Cezaevine nakledildi, System.String[]

Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine nakledildi.


Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi. Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Şırnak Cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı. - ORDU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:28 Kaynak: İHA
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