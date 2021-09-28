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Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi

28.09.2021 17:23

Ordu'da takip ettiği üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i canavarca hisle öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Özgür Arduç, yakalandığı esnada iki polis memurunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılandı. Son sözleri "Cezamın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" olan Arduç, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Altınordu ilçesi Zaferimilli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 günü akşam saatlerinde Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir (20), bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özgür Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçakla yaraladı.

Yakalandığı sırada polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katiline 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Özgür Arduç'un polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'ye yönelik eyleminden dolayı 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açıldı. Daha önceki duruşmalarda, polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğunun bildirilmesi üzerine mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor talep etti. Raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle sanık Arduç hakkında süre göz önüne alınarak, bu davada tahliye kararı verildi.

Yakalandığı sırada polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katiline 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi

POLİS MEMURUNU YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANDI

Raporun mahkemeye ulaşması üzerine sanık Özgür Arduç hakkında açılan davanın 8'inci duruşması yapıldı. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada polis memurlarından Zeki Çelik ile Özgür Arduç'un avukatı yer alırken, diğer polis memuru Haydar Değerli katılmadı. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven taktığı ve tulum giydiği görüldü.

15 YIL, 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Özgür Arduç, mahkeme başkanının "Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Cezamın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, polis memurlarından Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi ise yaralamaktan 9 ay olmak üzere, Özgür Arduç'u 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ceren Özdemir, Polis Memuru, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceren Özdemir'in katiline yakalandığı sırada polislere saldırması sebebiyle 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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